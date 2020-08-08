Вашингтон, 8 августа, 2020, 20:49 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил в эфире телеканала Fox News, что выбрал своего претендента на пост вице-президента страны.

Gage Skidmore Джо Байден

«Да», — ответил Байден на соответствующий вопрос журналиста, не раскрыв подробностей.

По данным телеканала, Байден назовет имя претендента на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп указывал, что намерен использовать во время предвыборной кампании тему возможной причастности бывшего вице-президента США Байдена и его сына к коррупции на Украине.

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