Сан-Себастьян, Испания, 8 августа, 2020, 20:34 — ИА Регнум. «Реал Сосьедад» объявил о заключении нового контракта с полузащитником Мартином Меркелансом на своей официальной странице в «Твиттере».

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Сообщается, что контракт с 25-летним испанцем рассчитан на пять сезонов до лета 2025 года.

Меркеланс является воспитанником футбольной школы «матрасиков». За первую команду «Сосьедада» игрок дебютировал в августе 2018 года в возрасте 23 лет.

В прошедшем сезоне Мартин вышел на поле в 43 матчах, выступая на правах аренды в «Мирандесе». На его счет было записано 17 голов и 14 результативных передач.