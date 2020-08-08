Бейрут, 8 августа, 2020, 20:15 — ИА Регнум. В столице Ливана Бейруте в результате стрельбы во время демонстрации погиб сотрудник сил безопасности. Об этом 8 августа передает телеканал Al-Hadath.

BenjaminNelan Перестрелка

По данным телеканала, ещё несколько человек получили огнестрельные ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе ливанского Красного Креста отметили, что в результате столкновений в Бейруте пострадали порядка 60 человек. Участники акции протеста требуют отставки правительства и проведения экономических реформ.

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