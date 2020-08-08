Бейрут, 8 августа, 2020, 19:07 — ИА Регнум. В результате столкновений, произошедших в столице Ливана городе Бейруте, пострадали порядка 60 человек. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе ливанского Красного Креста на странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

«14 пострадавших были госпитализированы, 44 человека получили медицинскую помощь на месте», — отмечается в заявлении.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, у здания парламента Ливана начались столкновения с полицией. Демонстранты требуют отставки правительства и проведения экономических реформ.