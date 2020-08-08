Лондон, 8 августа, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Гонщик «Формулы-1», выступающий за команду «Мерседес», Валттери Боттас стал лучшим по итогам квалификационного заезда Гран-при, посвященного 70-летию указанного спортивного состязания. Об этом 8 августа сообщают местные СМИ.

Rick Dikeman Формула-1

Заезд проходил в Великобритании на трассе «Сильверстоун», круг был преодолен гонщиком за 1 минуту 25,154 секунды.

Второе место досталось британскому гонщику Льюису Хэмилтону, третью место за спортсменом из Германии Нико Хюлькенбергером.

Гонщик из России Даниил Квят занял 16-е место. Основной заезд состоится в ближайшее воскресенье, 9 августа в 16:10 по московскому времени.