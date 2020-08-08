Петрозаводск, 8 августа, 2020, 17:03 — ИА Регнум. В Карелии за сутки выявлено 24 новых случая COVID-19. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается, что за сутки на территории Карелии выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Уточняется, что семь случаев выявлено в Петрозаводске, семь — в Кемском районе (в Кеми — пять, в поселке Рабочеостровск — два), в Прионежском районе — пять, в Кондопожском районе — четыре, в Пудоже — один.

За сутки от COVID-19 в Карелии излечились 22 человека.

На самокарантине остаются 886 человек.