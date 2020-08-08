Лондон, 28 апреля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Власти Италии намерены поставить Киеву дальнобойные ракеты SCALP EG/Storm Shadow, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью The Times.

Иван Шилов ИА Регнум Крылатая ракета Storm Shadow SCALP

Вместе с тем официально Италия пока не объявляла о решении поставить дальнобойные ракеты Украине.

Издание отмечает, что у Италии на вооружении было 200 таких ракет. Ранее ракеты данного типа Киеву уже поставили Великобритания и Франция.

Как передавало ИА Регнум, ранее высокопоставленные американские военные чиновники на условиях анонимности заявили, что украинская армия сможет использовать поставленные США ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму. Об этом написала корреспондент в Пентагоне Хелен Купер в The New York Times.

Киев тайно получил свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS и уже начал использовать их против России, написала The New York Times со ссылкой на источники. Передача была одобрена Джо Байденом ещё в середине февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 апреля заявил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS лишний раз свидетельствует о вовлечённости США в конфликт. Вашингтон подливает масло в огонь конфликта, но эти поставки не помогут Киеву изменить исход специальной военной операции, Россия одержит победу, а появление таких ракет лишь увеличит число жертв на Украине, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства.