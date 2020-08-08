Москва, 8 августа, 2020, 16:25 — ИА Регнум. Более 10 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 8 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Домодедово

Так, по состоянию на 16:20 мск в аэропорту «Домодедово» отменено четыре рейса; в аэропорту «Шереметьево» отменено шесть рейсов; в аэропорту «Внуково» задержан один рейс, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Ранее на сайте «Метеоновости» сообщалось, что 8−9 августа в Москве и Подмосковье ожидается солнечная погода. От дождей столицу РФ убережет антициклон.