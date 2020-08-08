Екатеринбург, 8 августа, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Смерть 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре была связана с тяжёлой болезнью. К такому выводу пришли эксперты, сообщает свердловское управление СКР.

Эдвард Мунк. Больной ребенок. 1885 — 1886

Следов, свидетельствующих о криминальном характере кончины подростка, нет. Тело уже передано родственникам для захоронения.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка находилась в монастыре, занятом схимонахом Сергием. О её смерти стало известно 6 августа. Известно, что она скончалась от онкологического заболевания.