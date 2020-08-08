Челябинск, 8 августа, 2020, 15:43 — ИА Регнум. В Челябинске 8 августа произошёл пожар в одном из корпусов первой городской больницы. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

74.mchs.gov.ru Пожар в первой городской больницы Челябинска ликвидирован

Здание находится на улице Воровского. В подвальном помещении было задымление. Пожарные оперативно прибыли по вызову и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет. Больница работает в штатном режиме. Обстоятельства ЧП выясняются.