Пекин, 8 августа, 2020, 15:37 — ИА Регнум. В Китайской Народной Республики зафиксирована вспышка вируса SFTS, который передается через клещей. Об этом пишет газета Global Times.

JerzyGorecki Клещ

По данным китайских властей, выявлено заражение вирусом SFTS как минимум 60 человек. Семь из них скончались.

Первоначально вспышка инфекции была зарегистрирована в провинции Цзяньсу. Позднее были выявлены случаи заражения в провинции Аньхой.

Среди симптомов заражения SFTS — кашель, высокая температура, снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Напомним, что вирус SFTS был выявлен в 2011 году. Он может передаваться как от клеща человеку, так и от зараженного человека к другому человеку через кровь и слизистую.