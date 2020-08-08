Москва, 8 августа, 2020, 17:25 — ИА Регнум. На состоявшемся в Москве втором съезде политической партии «Новые люди» 8 августа избраны председатель партии, а также члены её центрального и экспертного советов. Теперь «Новые люди» намерены побороться за места в законодательных собраниях 12 регионов России — партия выдвинула почти 600 кандидатов, которые примут участие в выборах 13 сентября 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фотографии пресс-службы партии Алексей Нечаев

Председателем партии избран её основатель, президент косметической компании Faberlic Алексей Нечаев.

По его словам, у партии уже есть 11 тыс. сторонников в регионах. «Новые люди» примут участие в выборах в Новосибирской, Костромской, Рязанской, Калужской, Воронежской и Белгородской областях, а также на городские выборы в Томске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростве-на-Дону, Краснодаре и Липецке.

Следующим рубежом для партии, уже в 2021 году, станут выборы в Госдуму.

«Мы не те, кто участвует ради участия. Мы пришли побеждать — чтобы реально улучшить жизнь людей в каждом городе и регионе. Нам не только важны федеральные выборы уровня Госдумы, но чтобы в каждом уровне власти, региональном, городском, сельском тоже были наши люди в максимально близком контакте с избирателями», — заявил Нечаев.

«Мы партия, которая строится снизу, от земли. Только такая организация может конкурировать с нынешними парламентскими партиями. Только такая партия сможет получить представительство в будущей Государственной думе и бороться за места в исполнительной власти», — подчеркнул он.

Фотографии пресс-службы партии Партия «Новые люди»

По его словам, «Новые люди» — это партия развития и созидания, которая способна реализовать растущий запрос общества на обновление и перемены. В основе её действий лежит представление о необходимости глубокого обновления власти — не только лиц, но и принципов государственного устройства, логики, этики и стиля взаимодействия с гражданами.

В числе сторонников партии — инициативные граждане, предприниматели и общественные деятели, которые уже подготовили десятки проектов развития для решения насущных проблем граждан России. В частности, представители партии уже выдвинули предложения по реформе силовых структур, улучшению безопасности на российских дорогах и поддержке самозанятых граждан.

«Мы не будем обещать избирателям золотые горы и быстрые результаты. Система слишком закостенела, чтобы рассчитывать на то, что она быстро поддастся новым людям. Нужно честно сказать нашим гражданам, что мы можем сделать и что нам сделать будет трудно. И самое важное — почему. Люди хотят правды», — подчеркнул Нечаев.

«Сложные времена требуют новых решений, с которыми лучше всего справляются новые люди с новым взглядом на жизнь. Привести новых людей во власть — в этом состоит наше главное предложение избирателям», — указал он.

Отметим, что партия «Новые люди» была создана 1 марта 2020 года, её первым председателем была назначена Ирэна Лукиянова. В настоящее время отделения партии работают в 55 регионах страны.