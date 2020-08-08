Вашингтон, 8 августа, 2020, 15:29 — ИА Регнум. На мероприятии южнокорейской компании Samsung представители Microsoft анонсировали будущую поддержку Android-приложений на компьютерах под управлением Windows 10. Об этом сообщает портал WindowsLatest.

Robert Scoble Microsoft

Возможность запуска приложений для Android-устройств на компьютерах под управлением Windows 10 будет реализована с помощью приложения Your Phone («Ваш телефон»). В этой программе появится новая страница «Приложения», на которой будут доступны все приложения, установленные на вашем смартфоне.

Через эту страницу можно будет запустить любое из установленных на смартфон приложений. Эта функция должна упростить доступ к таким Android-приложениям, как WhatsApp или Instagram, когда вы находитесь за компьютером.

В Microsoft сообщают, что новая функция будет добавлена в обновлении Windows 10 в ноябре 2020 года. На первом этапе функция будет поддерживаться на нескольких моделях смартфонов Samsung. Ожидается, что позже функция также станет доступна для смартфонов других производителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле разработчики узнали, что в Microsoft работают над возможностью синхронизации нескольких смартфонов с компьютером под управлением Windows 10 с помощью программы «Ваш телефон».