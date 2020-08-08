Москва, 8 августа, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Наиболее часто жители России заводят у себя дома мейн-кунов, а также британских, сибирских и бенгальских кошек. Об этом 8 августа сообщила президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко, её слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

Женщина с кошкой. 1880

Как рассказала Шевченко, британская порода кошек популярна из-за того, что она схожа с плюшевыми медведями, а бенгальские — из-за того, что похожи на диких кошек.

«По-прежнему популярны мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек», — заявила Шевченко.

Она отметила, что сибирская порода традиционных окрасов также является одной из самых популярных из-за того, что они большие, нарядные, красивые и их не сложно содержать.

Кроме этого, Шевченко рассказала, что также достаточно популярны в России скоттиш-фолды, ориенталы и сфинксы, и отметила, что во время карантинных ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, жители страны стали заводить кошек чаще.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюменской области передвижной зоопарк продаёт диких зверей.