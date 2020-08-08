Вашингтон, 8 августа, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Директор национального центра контрразведки и безопасности Соединенных Штатов Америки Уильям Эванина обвинил Россию в очернении экс-вице-президента, кандидата в президенты США Джозефа Байдена. Соответствующее заявление было опубликовано 7 августа пресс-службой офиса директора национальной разведки США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

По информации источника, Россия якобы «использует ряд мер», чтобы «очернить» бывшего вице-президента США Джо Байдена и тех, кого она считает «антироссийским истеблишментом».

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Данное утверждение Эванина связывает с «публичной критикой» Байдена Россией в то время, когда он занимал пост вице-президента. Россия, по словам директора национального центра контрразведки и безопасности США, критиковала Байдена за его роль в политике администрации президента США Барака Обамы в отношении Украины и за поддержку антипутинской оппозиции внутри Российской Федерации.

Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции — в том числе посредством огласки утечек телефонных звонков — чтобы подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем участники также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении», — «Например, пророссийский украинский парламентарийраспространяет утверждения о коррупции — в том числе посредством огласки утечек телефонных звонков — чтобы подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем участники также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении», — говорится в заявлении.

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Напомним, в мае 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых бывший президент Украины Петр Порошенко разговаривает якобы с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа США Джоном Керри.