Депутат из Югры ответил на шумиху вокруг его 26 квартир и 10 самолётов
Сургут, Югра, 8 августа, 2020, 13:43 — ИА Регнум. В Югре самым состоятельным депутатом гордумы Сургута стал представитель ЛДПР Евгений Барсов. Он задекларировал доход за 2019 год в размере 72 млн рублей, а также в собственности у него 26 квартир, десять самолётов, дорогостоящие автомобили и газопровод, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Доходы Евгения Барсова за 12 месяцев увеличились более чем в два раза. В 2018 году он указал доход в 33,5 млн рублей. Помимо квартир и авиапарка, у Евгения Барсова задекларированы десять земельных участков, три автостоянки, автомобили Mercedes и Mitsubishi, десять нежилых помещений и собственный газопровод.
«Теоретически я стал богаче, но практически доходы чуть-чуть снизились», — прокомментировал Евгений Барсов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Самый богатый депутат Сургутской гордумы сообщил, что начинал трудовую деятельность электросварщиком на стройке.
Евгений Барсов является президентом региональной общественной организации «Федерация самолетного спорта ХМАО-Югры». Благодаря ему в Сургуте появился аэродром для лёгкой авиации, а также единственная в России женская пилотажная группа «Барсы».
Тяга к небу, по словам депутата, у него с детства. Он родился на аэродроме в Туркмении.
«Мой папа был пилотом, мама — метеорологом. И всю свою сознательную жизнь они проработали в «Аэрофлоте». И я всё время был возле них. И мой сын, и моя дочь с детства на аэродроме», — поделился депутат.
Евгений Барсов также ответил на критику его покупки самолёта DC-3 («Дуглас») якобы за два миллиона долларов. Он заявил, что готов продать свой «Дуглас» за названную цену, чтобы купить ещё пять самолётов.
На самолёте «Дуглас», который является одной из достопримечательностей авиапарка-музея Евгения Барсова, привезли Знамя Победы и акт о капитуляции фашистской Германии из Берлина в Москву. На аэродроме сургутских «Барсов» проводятся экскурсии для местных школьников, которым рассказывают об авиации и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны.
Евгений Барсов отметил также, что шумиха в прессе по поводу его якобы несметного богатства перекрывает главное: он собственные деньги вкладывает в развитие Сургута, а не уехал куда-нибудь за границу вести праздный образ жизни.