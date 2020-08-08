Тирасполь, 8 августа, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Двенадцать новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки зарегистрировали в Приднестровье. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается, что еще девять человек выздоровели и были выписаны.

По данным МВД ПМР, за весь период эпидемии SARS-CoV-2 в республике выявили 1592 случая инфицирования. 1402 человека выздоровели, 54 — умерли.