В Тюменской области за сутки выявлено 77 заражений коронавирусом
Тюмень, 8 августа, 2020, 12:13 — ИА Регнум. В Тюменской области за минувшие сутки выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Mos.ru
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Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 августа зарегистрировано 6507 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 5703 человека, 28 пациентов с COVID-19 скончались.
В медицинских учреждениях региона на 8 августа 14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.