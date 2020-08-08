Киев, 8 августа, 2020, 12:10 — ИА Регнум. Telegram-бот, распространяющий персональные данные украинских военнослужащих, выявили представители офиса омбудсмена Украины. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службеведомства.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«В июле текущего года … выявлен чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародован табличный файл с персональными данными (ФИО, номера воинских частей, утвержденные даты самовольного оставления воинских частей)», — сообщили в офисе омбудсмена.

В данном списке содержатся данные о 6907 военнослужащих ВСУ. Для принятия соответствующих мер в службу безопасности Украины и национальную полицию были направлены письма. Указанный telegram-бот, по информации ведомства, продолжает распространять файл с персональными данными украинских военнослужащих, и его необходимо «безотлагательно» заблокировать.

По информации источника, 6 августа в главном следственном управлении Национальной полиции Украины сообщили, что по указанному факту начато уголовное производство по части первой статьи 182 Уголовного кодекса Украины («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Михаил Ткач заявил, что обнаружил в своей квартире признаки наличия прослушивающего устройства.