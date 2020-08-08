Весь мир, 23 августа, 2008, 08:57 — ИА Регнум. В эти выходные в Ирландии стартует один из этапов британского ралли - Ulster International Rally. А ранним утром 22 августа, около 5:00 по местному времени автомобиль Subaru Impreza одного из участников этих соревнований Винна Хамприса угнали в графстве Тирон на севере страны.

Subaru Impreza WRX STI

"Такого раньше никогда не происходило. Очень сложно было поверить в то, что такое может случиться именно с тобой", - признался Винн Хамприс. Спорткар похитили вместе с прицепом, доставившим его к месту проведения гонок, пишет "5 колесо".

Пока у ирландских полицейских нет никаких сведений об угонщиках.