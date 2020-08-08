Киев, 8 августа, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Признаки наличия прослушивающего устройства в своей квартире выявил украинский журналист Михаил Ткач. Об этом представитель СМИ сообщил 8 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Img-s2.onedio.com Прослушка

Отметим, Михаил Ткач является журналистом программы «Схемы: коррупция в деталях» на телеканале «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент)

«В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют «сверлиться». Сегодня понял, что это значит», — написал Ткач.

Журналист добавил, что вызвал полицию и ожидает следственно-оперативную группу.

Предполагаемое прослушивающее устройство, судя по опубликованным журналистом фотографиям, находится на потолке.

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Как сообщало ИА REGNUM, с января по август 2020 года на Украине было зафиксировано 45 случаев нападений на журналистов.