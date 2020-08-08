Красноярск, 8 августа, 2020, 11:40 — ИА Регнум. По состоянию на 8 августа в Красноярском крае всего было выявлено 14 190 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки было подтверждено 128 новых случаев заражения. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели в регионе с начала пандемии 12 094 человека, в том числе 38 — за последние сутки. Число умерших пациентов, у которых был подтверждён COVID-19, увеличилось за сутки на пять человек и достигло 358.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край с 10 августа переходит ко второму этапу ослабления «коронавирусных» ограничений, в рамках которого будет возобновлена работа учебных заведений, кружков и секций, большинства магазинов, библиотек, музеев, а также бань и объектов физкультуры и спорта.