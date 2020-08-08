Боровск, Калужская область, 8 августа, 2020, 11:21 — ИА Регнум. Микроавтобус с пассажирами перевернулся на 12-м км автодороги Ермолино — Боровск — Медынь — Верея в Калужской области 8 августа в 08:00, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля УАЗ Hunter и микроавтобуса Ford Transit с опрокидыванием микроавтобуса. В автобусе на момент аварии находились десять рабочих одного из предприятий. Травмы получили два человека, находившиеся в микроавтобусе. Пострадавшие были госпитализированы в центральную больницу Боровского района.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются подробные обстоятельства случившегося.