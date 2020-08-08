Донецк, 8 августа, 2020, 11:16 — ИА Регнум. Украинские силовики трижды за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, сообщили 8 августа в представительстве СЦКК в ДНР.

Министерство обороны Украины ВСУ

Под обстрелами украинских вооруженных формирований оказались населенные пункты Горловка (поселок шахты Гагарина), Зайцево, Доломитное. Огонь открывался из гранатомета АГС (было выпущено четыре гранаты), а также из стрелкового оружия.

«Кроме того, наблюдалось проведение инженерных работ противником вблизи н.п. Павлополь, а также подрывы на позициях ВФУ в районе н.п. Новолуганское и н.п. Шумы», — говорится в сообщении.

Напомним, с 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по усилению и контролю бессрочного режима прекращения огня, действующего с 21 июля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчукзаявил, что достигнуть прекращения войны в Донбассе можно путем переговоров, дискуссий, компромиссов и уступок.