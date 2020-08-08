Токио, 8 августа, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В Японии 7 августа число новых случаев заражения коронавирусом за день достигло 1597, сообщает информационное агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольшее количество новых пациентов — жители Токио или Осаки. В Токио в этот день зафиксировали 462 случая заражения, что близко к рекордной отметке в 472 случая, выявленных в городе 1 августа.

Всего в Японии отмечено более 44 тыс. зараженных SARS-CoV-2.