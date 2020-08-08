Смоленск, 8 августа, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Два кандидата на пост губернатора Смоленской области получили статус официально зарегистрированных, решение принял облизбирком 7 августа, сообщили в избирательной комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

На заседании было принято решение зарегистрировать в качестве кандидатов Александра Бичаева, выдвинутого «Коммунистической партией «Коммунисты России», и Андрея Митрофаненкова, выдвинутого КПРФ.

Таким образом, из шести кандидатов, выдвинутых ранее для участия в выборах главы региона, регистрацию прошли четверо: кандидат от ЛДПР, действующий глава региона Алексей Островский,Ольга Калистратова («Справедливая Россия»), Александр Бичаев («Коммунисты России») и Андрей Митрофаненков (КПРФ). Виталий Клюкин («За справедливость!») получил отказ в регистрации, Виктор Степченков («Казачья партия РФ») отказался от участия в выборах.