Абакан, 8 августа, 2020, 11:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии было подтверждено 18 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число случаев инфицирования превысило 3000. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, из 18 новых случаев заражения шесть было выявлено при поступлении в медучреждения пациентов с признаками ОРВИ, четыре — с признаками пневмонии. Ещё четыре случая были выявлены при проверке служебных и семейных контактов заболевших.

Общее число заразившихся в регионе достигло 3002 человек. Из них выздоровели 2678 человек (+23 за сутки), умерли 33 человека (0 за сутки), лечение в медучреждениях и амбулаторно получают 285 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии коронавирус был выявлен ещё у 19 человек.