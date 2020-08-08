Хабаровск, 8 августа, 2020, 09:34 — ИА Регнум. В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах бизнесменов. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

По заявлению мэрии Хабаровска, в митинге приняли участие порядка 2,8 тысячи человек. Это меньше, чем неделю назад, когда в поддержку Фургала вышли порядка 3,5 тысячи человек. Третью неделю подряд снижается количество митингующих.

В мэрии считают, что горожане просто устали от протестной активности и предпочитают в выходные дни заниматься своими делами, а не митинговать. Стоит отметить, что в будние дни сторонники Фургала поддерживают уличную активность лишь малыми группами в несколько десятков человек.

Сегодня в Хабаровске хорошая погода. Сторонники Фургала прошли уже привычным для них маршрутом прямо по проезжей части центральной улицы краевой столицы. Из-за этого движение автотранспорта было затруднено. Полиция, как обычно, не препятствовала проведению несанкционированного массового мероприятия, хотя и просила собравшихся разойтись.