Гонконг, Китай, 8 августа, 2020, 09:24 — ИА Регнум. Американские санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга являются бесстыдными и подлыми. Об этом 8 августа говорится в заявлении на сайте правительства данного автономного района КНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Правительство специального административного района Гонконг 8 августа резко раскритиковало так называемые «санкции» правительства Соединенных Штатов в отношении 11 официальных лиц центрального народного правительства КНР и правительства САР как бесстыдные и подлые», — говорится в заявлении.

Также указывается, что данные санкции являются варварским и грубым вмешательством США во внутренние дела, в котором Гонконг используется Вашингтоном как пешка в уловках для создания проблем в отношениях Китая и Соединенных Штатов «в корыстных интересах ряда американских чиновников».

Кроме этого, уточняется, что власти США, использовав антиправительственные протесты в Гонконге в минувшем году, под видом соблюдения прав человека, демократии и автономии приняли ряд законов и указ, которые направлены против специального административного района. Последнее, по мнению властей Гонконга, должно возмущать многих людей во всём мире как пример двойных стандартов и лицемерия США, а также грубых нарушений ими международных законов и норм международных отношений.

«Гонконг является неотъемлемой частью Китая. Соблюдение и осуществление принципа «Одна страна, две системы» отвечает интересам жителей Гонконга и представляет собой общие стремления всего китайского народа», — подчеркивается в заявлении и отмечается, что правительство специального административного района «полностью поддержит центральное правительство КНР в принятии контрмер».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что минфин США ввел санкции против 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга.