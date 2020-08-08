Новосибирск, 8 августа, 2020, 09:20 — ИА Регнум. В шести регионах России, входящих в Центральный военный округ (ЦВО), завершились специальные учения по видам всестороннего обеспечения войск, в которых участвовали более семи тысяч военнослужащих. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны РФ.

Mil.ru Удар по условному противнику (учения)

Учения, прошедшие на полигонах Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Самарской и Оренбургской областей, являются подготовительным этапом к масштабным маневрам общевойсковых армии ЦВО, которые пройдут в середине августа.

Участвующими в учениях подразделениями военного округа были отработаны вопросы материально-технического обеспечения войск, прикрытия и оперативно-тактической маскировки в ходе их развёртывания и маневрирования, а также организации бесперебойной работы систем управления и связи в различной обстановке.

Отработку своих задач по обеспечению охраны и прикрытия перегруппировки войск на местности также отработали специалисты подразделений разведки и РЭБ, радиационной, химической и биологической защиты, а также военной полиции.

Результаты учений предполагается использовать для заблаговременного оперативного развёртывания системы управления и всестороннего обеспечения участвующих в запланированных на август двусторонних учениях 41-й и 2-й гвардейской общевойсковых армии ЦВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области проведением маневренного боя и боевыми стрельбами завершились крупные двусторонние тактические учения двух мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО). В течение десяти дней войсковые группировки, в состав которых входят более 4000 военнослужащих и около 800 единиц боевой техники, противостояли друг другу на полигонах округа, расположенных в Амурской области.