Вашингтон, 8 августа, 2020, 08:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал свое стандартное заявление относительно России. Речь об этом зашла на пресс-конференции главы Соединенных Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Трампа, он является «последним человек», кого Российская Федерация хотела бы видеть президентом США, так как он занимает якобы очень жесткую позицию в отношении Москвы. Тоже самое касается Исламской Республики Иран и Китайской Народной Республики.

«Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту — это Дональд Трамп. Потому что никто не был так суров с Россией, как я», — сказал Трамп.

Стоит отметить, что говорит это Трамп постоянно, когда речь заходит о России. Связано это в первую очередь с тем, что политические противники Трампа, прежде всего демократы, обвиняют его в связях с Россией, а первые годы президентства Трампа вообще утверждали, что он чуть ли не русский шпион.

В эту предвыборную кампанию основной соперник Трампа в борьбе с пост президента США демократ Джо Байден использует чуть более смягченную риторику. Его сторонники утверждают, что Россия якобы пытается «продвинуть» выгодного ей Трампа, а Байдена наоборот, «очернить».