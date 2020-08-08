Курган, 8 августа, 2020, 08:03 — ИА Регнум. В курганский город Шумиха после июльской аварии в системе водоснабжения вернулась вода. Губернатор Зауралья Вадим Шумков проверил работу чиновников в Шумихе и районе, и назвал её «типичным примером уездного головотяпства и лени». Об этом он написал в своём аккаунте сети Instagram.

Www.instagram.com/shumkov_vm/ Screenshot

Глава региона отметил, что система водоснабжения в Шумихе уже была модернизирована в 2013 году за счёт средств областного бюджета.

«А дальше, как часто бывает: одни за пять лет так и не удосужились довести до ума документы по размещению водозабора, другие не сочли нужным доработать сами объекты — водоочистка, резервное питание. Ни те, ни другие, ни третьи не занимались незаконными врезками, увеличивающими разбор воды и роняющими давление в трубе, обезвоживая тех, кто честно платит. Никто, имея прогноз жары, не позаботился о наличии резервных насосов. А когда одновременно «хлопнуло» четыре насоса, не смогли в полной мере обеспечить подворовой подвоз воды», — резюмировал Вадим Шумков.

При этом, как заметил глава региона, действуют две администрации — районная и городская ‑ и МУП со штатом в 37 человек.

«На 99.9% штат чиновников упакован из числа местных жителей. При том, как правило, в соответствии с законом, имеющих высшее образование и регулярно проходящих проверки и повышение квалификации», — продолжил глава Зауралья.

В итоге губернатор Курганской области призвал коллег «пахать, каждый божий день пахать, вне зависимости от должности и от рабочего места».