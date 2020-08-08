Глава Зауралья в крупной аварии обвинил «головотяпство и лень» чиновников
Курган, 8 августа, 2020, 08:03 — ИА Регнум. В курганский город Шумиха после июльской аварии в системе водоснабжения вернулась вода. Губернатор Зауралья Вадим Шумков проверил работу чиновников в Шумихе и районе, и назвал её «типичным примером уездного головотяпства и лени». Об этом он написал в своём аккаунте сети Instagram.
Глава региона отметил, что система водоснабжения в Шумихе уже была модернизирована в 2013 году за счёт средств областного бюджета.
При этом, как заметил глава региона, действуют две администрации — районная и городская ‑ и МУП со штатом в 37 человек.
«На 99.9% штат чиновников упакован из числа местных жителей. При том, как правило, в соответствии с законом, имеющих высшее образование и регулярно проходящих проверки и повышение квалификации», — продолжил глава Зауралья.
В итоге губернатор Курганской области призвал коллег «пахать, каждый божий день пахать, вне зависимости от должности и от рабочего места».