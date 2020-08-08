Самара, 8 августа, 2020, 07:57 — ИА Регнум. В Самаре загорелись десять частных жилых домов. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба МЧС России.

Pexels Пожар

Сообщается, что первым загорелся дом и надворные постройки на улице Железноводская в Железнодорожном районе Самары. Изначально площадь пожара составила 250 квадратных метров. Из-за плотной застройки огонь перекинулся на соседние дома, и площадь пожара удвоилась.

Пожару была присвоена третья повышенная категория сложности. На данный момент пламя распространилось по площади 1,3 тыс. квадратных метров. Горят как минимум десять домов.

К борьбе с огнем привлечены 91 человек при 29 единицах техники.

На данный момент информация о погибших и пострадавших не поступала.