Москва, 7 августа, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в распространённом 7 августа пресс-релизе агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

На решение Fitch отреагировал министр финансов России Антон Силуанов, который отметил, что подтверждение рейтинга страны является «ещё одним свидетельством того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры».

Глава Минфина обратил внимание на то, что при пересмотре кредитных рейтингов стран СНГ в текущем году Fitch «в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему».

Как передавало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

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