Санкт-Петербург, 7 августа, 2020, 23:37 — ИА Регнум. Трое рабочих пострадали в результате обрушения балкона на Лесном проспекте Санкт-Петербурга, случившегося в ходе проведения плановых работ по устранению аварийности балконов. В связи с ЧП работы по демонтажу балконов приостановлены. Об этом сообщили вечером 7 августа в пресс-службе Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

Обрушение балконной плиты на третьем этаже произошло по адресу Лесной пр., д. 37 корп. 1. В момент инцидента этажом ниже рабочие проводили демонтаж аварийных конструкций.

«Причина падения плиты — нарушение технологии производства работ со стороны подрядной организации. Обрушения балкона второго этажа не произошло», — отметили в Фонде капремонта.

Прибывшие на место ЧП специалисты определили первоочередные мероприятия по ликвидации последствий обрушения

Как отмечают в Фонде, в процессе работ на Лесном поспекте должны быть отремонтированы 28 балконов, ремонт выполняет подрядная организация «ПСК Реконструкция».

https://www.facebook.com/fcr.spb.ru/posts/1656716644496511

Напомним, 5 августа рухнул балкон в центре Петербурга, в доходном доме Иоффа на Загородном проспекте, 24. Пострадали автомобили, бетонную плиту с верхних этажей задержал балкон этажом ниже.

А в мае 2020 года в Центральном районе на Кирочной улице, 20, обрушились сразу четыре балкона. Остальные балконы на здании было решено срезать, чтобы избежать человеческих жертв.