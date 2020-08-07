Ярославль, 7 августа, 2020, 23:22 — ИА Регнум. Опубликована декларация о доходах губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и членов его семьи. В 2019 году губернатор заработал 2 млн 437 тысяч рублей. Супруга Дмитрия Миронова оказалась финансово более успешной. Её доход составил 4 млн 198 тысяч рублей.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Таким образом общий доход семьи губернатора составил 6 млн 635 тыс рублей. Это в 2,67 раза больше, чем в 2018 году. Тогда Дмитрий Миронов заработал 2 млн 477 тыс рублей, а жена доходов не имела.

Губернатор владеет квартирой площадью 176,3 кв метров и 1/3 доли в квартире площадью 74,6 кв метров. У него четыре машиноместа и автомобиль Мерседес Бенц GL350 BLUETEC 4 MATIC. У жены также автомобиль Мерседес Бенц GLE 350d 4MATIC, а также квартира площадью 96 кв метров и ¼ доли в квартире площадью 67,3 кв метров.