Нью-Йорк, США, 7 августа, 2020, 23:19 — ИА Регнум. В Организацию объединенных наций не поступало запроса от Франции о международном расследовании взрыва в Бейруте, 7 августа сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Мы были бы готовы рассмотреть такой запрос, если бы его получили. Однако ничего подобного не поступало» , — заявил журналистам представитель ООН Фархан Хак.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция потребует международного расследования трагедии в порту Бейрута 4 августа.

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