Санкт-Петербург, 7 августа, 2020, 23:16 — ИА Регнум. Задержка в движении поездов «Сапсан» между Москвой и Петербургом произошла вечером 7 августа на Октябрьской железной дороге. Ее причиной стала техническая неисправность на перегоне Окуловка — Угловка в Новгородской области.

Rzd.ru Скоростной поезд «Сапсан»

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, из-за этого произошла более чем часовая задержка движения поезда «Сапсан» № 775А сообщением Санкт-Петербург — Москва, а также задержка по прибытию поезда «Сапсан» № 777А сообщением Санкт-Петербург — Москва.

«За доставленные неудобства пассажирам поезда «Сапсан», задержанного в пути более часа, будет выплачена денежная компенсация», — пообещали в ОЖД.

Сейчас железнодорожники работают над минимизацией времени задержки прибытия пассажиров.

Октябрьская железная дорога просит пассажиров и встречающих следить за объявлениями на станциях и в поездах.