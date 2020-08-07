Москва, 7 августа, 2020, 23:01 — ИА Регнум. У границ России за последнюю неделю было замечено 32 иностранных самолёта-разведчика. Об этом сообщает 7 августа официальное издание Минобороны «Красная звезда».

U.S. Air Force Самолёт-разведчик RC-135 ВВС США

По его информации, за этот же период вблизи российских границ было зафиксировано шесть беспилотников иностранных государств, осуществлявших воздушную разведку.

Сообщается, что все объекты сопровождались российскими радиолокационными станциями. С целью недопущения нарушения границы трижды в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным Минобороны, ни в одном из случаев не было допущено нарушений воздушного пространства России.