Екатеринбург, 7 августа, 2020, 23:05 — ИА Регнум. К сентябрю 2020 года в Свердловской области уменьшится количество выявляемых носителей коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди на улице ходят в масках

Чиновник признал, что уменьшения «до нуля» в регионе ждать не стоит, однако намечается тенденция по снижению заражаемости.

«То, что цифра должна стать меньше ста и даже заметно ниже ста, я думаю, это будет», — сказал Креков.

По мнению вице-губернатора, такое снижение стоит ожидать к сентябрю 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 августа, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 180 новых носителей коронавируса.