На Среднем Урале объяснили, когда уменьшится прирост носителей коронавируса
Екатеринбург, 7 августа, 2020, 23:05 — ИА Регнум. К сентябрю 2020 года в Свердловской области уменьшится количество выявляемых носителей коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Люди на улице ходят в масках
Чиновник признал, что уменьшения «до нуля» в регионе ждать не стоит, однако намечается тенденция по снижению заражаемости.
«То, что цифра должна стать меньше ста и даже заметно ниже ста, я думаю, это будет», — сказал Креков.
По мнению вице-губернатора, такое снижение стоит ожидать к сентябрю 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 августа, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 180 новых носителей коронавируса.