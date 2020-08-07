Москва, 7 августа, 2020, 22:42 — ИА Регнум. Молодежная хоккейная огласила формат проведения следующего розыгрыша чемпионата на своем официальном сайте.

Santeri Viinamäki Хоккей

Согласно данным портала, в турнире примут участие 33 команды и каждая из них должна провести 60 матчей. Отметим, что КХЛ также подтвердила, что клубы сыграют 60 матчей в регулярном чемпионате вместо 62 как в прошлом в сезоне.

Старт чемпионата намечен на 5 сентября, а финальные матчи должны состояться 8 марта. 16 января пройдет матч за Кубок Вызова.