Лондон, 7 августа, 2020, 22:42 — ИА Регнум. Главный переговорщик Великобритании с Европейским союзом по Brexit Майкл Гоув заявил, что Лондон «уверен» в скором заключении торгового соглашения с блоком, 7 августа передает BBC.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я уверен, что сделка будет заключена… За последние несколько недель произошли долгожданные изменения тона» , — заявил Гоув журналистам.

Гоув отметил, что сторонам ещё предстоят «непростые разговоры», однако отношения Великобритании с ЕС — «конструктивные, прагматичные и впечатляющие».

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