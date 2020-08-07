Вашингтон, 7 августа, 2020, 22:33 — ИА Регнум. Законопроект об усилении роли США в ООН внесён на рассмотрение в американский Конгресс 7 августа, сообщили в пресс-службе инициатора нововведения Майкла Маккола (штат Техас).

Штаб-квартира ООН

Маккол, представляющий республиканцев в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, объяснил свою инициативу необходимостью противостоять в ООН таким «злонамеренным субъектам» как Компартия Китая.

Речь идёт о законопроекте «О транспарентности и подотчётности ООН».

Маккол «Очень важно, чтобы участие и лидерство Соединённых Штатов было достаточным для противодействия тем, кто пытается подорвать основополагающие идеалы ООН».

Согласно законопроекту, американский госсекретарь должен будет информировать руководство США в случае, если какие-то страны совершат противозаконные действия в рамках системы ООН.

Реагируя на эти данные, американский президент получит возможность включать упомянутые главой Госдепа страны в перечень «злонамеренных глобальных субъектов».

Специально организованная, в соответствии с этим новым законом (если он будет принят), структура в США будет продвигать интересы американцев, в частности, выступать за их трудоустройство во всех международных организациях и поддерживать их при выдвижении на высокие должности в этих организациях.