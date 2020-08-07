Пекин, 7 августа, 2020, 22:16 — ИА Регнум. По мере нормализации жизни Китая после завершения эпидемии коронавирусной инфекции, в стане возобновляется туристическая жизнь. Объявлено об открытии круизов по реке Янцзы в районе крупнейшей в мире ГЭС «Санься» («Три ущелья»), сообщает 7 августа Синьхуа.

Река Янцзы

Приостановленные в конце января, круизные поездки на теплоходах будут осуществляться по самому длинному маршруту между городом центрального подчинения Чунцином и Ичаном провинции Хубэй в центральной части страны. Сообщается, что для попадания на борт круизного судна обязательными являются проверка температуры тела и предъявление QR-кода здоровья.

Отмечается, что ранее, в период эпидемии, круизные суда использовались в ее эпицентре — Ухане — в качестве плавучих гостиниц для медицинского персонала, который вел борьбу с инфекцией. В транспортном управлении Чунцина уже отмечено, что все корабли прошли тщательную дезинфекцию, а экипажи сдали все необходимые тесты на отсутствие у них коронавируса.