Москва, 7 августа, 2020, 21:57 — ИА Регнум. В последние годы россияне стали обращаться к психологам по проблемам на работе и с коллегами, а также по поводу смены сферы деятельности, рассказала ИА REGNUM Наталья Ломилина, практикующий психолог, психотерапевт, Консультативный член профессиональной психотерапевтической лиги.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

По словам специалиста, к психологам обращаются как руководители, так и сотрудники. «Часто это отношения с коллегами или начальством. И это очень актуальная тема, так как в среднем человек проводит на работе основную часть дня. И если там конфликты, то на решение этих напряженных моментов уходит много сил и времени, а эффективность сильно снижается. К тому же человек может начать саботировать работу, например, часто болеть, или придумывать причины как увильнуть от работы, а не как выполнить задачу», — говорит Наталья Ломилина.

Стоит отметить, что на работе бывают и трудности, когда люди смешивают дружеские и рабочие отношения. В таких случаях возникает диссонанс. Например, у сотрудника могут возникнуть непонимание, как можно выполнять задачи руководителя, если ты с ним только в обед за чашкой чая мило разговаривал, а тут он просит тебя переделать работу. У руководителя, в свою очередь, может быть непринятие того, почему сотрудник не может ради меня задержаться на работе, ведь так мило беседовали за чашкой чая. В таких случаях, по мнению специалиста, в коллективе, на работе, как и в семье, очень важна иерархия, так как у каждого у начальника и сотрудников разная степень ответственности.

На сегодняшний день некоторые компании приглашают психолога в штат, чтобы сотрудники могли обращаться к нему. Как правило, психолог помогает разобраться в причинах конфликта, выстроить здоровые отношения в коллективе, также это прекрасная профилактика эмоционального выгорания у сотрудников. «Это забота о коллективе и своем бизнесе. Особенно это важно для сфер, где сотрудники много контактируют с людьми. Бывает, что обращаются с синдромом самозванца — когда человек, обладая достаточным уровнем профессионализма, боится перейти на новую должность, попросить прибавку к зарплате, отдать часть обязанностей или отказаться от новых. Страх сказать «нет», боязнь отказать являются частыми причинами обращений», — говорит Наталья Ломилина.

Независимо от возраста и пола ещё частый запрос — профессиональное предназначение. Чаще к психологам обращаются подростки, чтобы понять какую профессию выбрать. «Начиная с 14 лет им можно проходить профориентацию. Обращаются студенты старших курсов, чтобы узнать себя лучше и развить качества софт скиллз (англ. soft skills — мягкие навыки). Обращаются молодые люди со стажем, которые хотят развиваться в профессии или сменить работу с повышением. И есть категория запроса о смене сферы деятельности. Это могут быть мамы после декрета, люди в период возрастных кризисов. Когда понимают, что всю жизнь занимались не тем, чем хотели. В таком случае психолог может помочь лучше узнать себя, свои способности и таланты, найти себя в новой профессии. Совершенно замечательные есть результаты, когда человек меняет сферу деятельности и к нему приходят признание, финансы, успех и удовлетворение от работы», — отмечает эксперт.