Севастополь, 7 августа, 2020, 21:48 — ИА Регнум.

Председателю Правительства Севастополя, ВРИО Губернатора г. Севастополя Развожаеву М.В.

Главному федеральному инспектору по г. Севастополю, Руководителю приемной президента РФ в г. Севастополе Антонцеву А.П.

Председателю Законодательного Собрания г. Севастополя Немцеву В.В.

Морской пехотинец устанавливает советский военно-морской флаг в освобожденном Севастополе. Май 1944 года

29 июня 2020 года на официальном сайте Правительства г. Севастополя был опубликован приказ №246-ОД от 25.06.2020 г. «О распределении средств межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя в целях выполнения работ по благоустройству, капитальному ремонту, реконструкции и реставрации парков, скверов, набережных, пляжей, общественных пространств и улиц города Севастополя в 2020 году». Из данного документа следует, что планируется выделить бюджетные средства на благоустройство территории памятника, посвященного окончанию Гражданской войны в городе Севастополе, в районе ул. Катерной.

Напомним, что в 2017 году целый ряд общественных организаций (регионального и общефедерального уровня) с участием многих общественных деятелей города Севастополя провели многочисленные акции и обсуждения относительно нецелесообразности установки данного памятника (который тогда называли «памятником Примирения»). Среди тех, кто выступил против инициативы установки данного памятника в городе-герое Севастополе, были следующие организации: все ветеранские организации города, Коммунистическая Партия Российской Федерации, Союз архитекторов Севастополя, Союз художников России, общественное движение «Суть времени», «Блокпост-Севастополь», «Бессмертный полк», «Боевое братство» и другие. Тогда же были собраны и переданы в правительство города подписи жителей Севастополя, выступающих против установки данного памятника. Данный вопрос вышел за рамки региональной повестки: освещался и обсуждался на федеральном и международном уровне.

И в данном случае представители тех же организаций задаются вопросом: с какой целью пытаются установить памятник, посвященный окончанию Гражданской войны, в постсоветской России, где на протяжении уже более 30 лет (начиная с перестройки) идет ползучий процесс десоветизации, и не утихает борьба с советским периодом истории нашей страны? Эта борьба выражается и в большом количестве (созданных за более чем 30 лет) либеральных мифов о видных деятелях и простых людях советской эпохи, (подчеркнем) создавших великую страну — СССР, сумевшую спасти мир от нацизма! Эта борьба проявилась и в переименованиях российских городов, улиц и площадей, носивших имена советских героев и тружеников! Эта борьба продолжается и в том потоке лжи и фальсификаций, которым наполнены многие исторические книги и учебники, предназначенные для обучения и патриотического воспитания подрастающего поколения России!

Так чему посвящен и чему будет служить потенциальный памятник?

Аргументы против установки памятника Примирения были изложены в 2017 году в открытом обращении жителей города-героя Севастополя к Дмитрию Овсянникову, который на тот момент занимал пост главы Севастополя, а также (на тот момент) председателю Законодательного Собрания Севастополя Екатерине Алтабаевой, руководителю общественной приемной Президента РФ в Севастополе Александру Антонцеву. (Данное открытое обращение приведено ниже — в Приложении).

Основным аргументом против установления подобных памятников является нежелание значительной части населения Севастополя (а также большинства населения России) наблюдать, как под разговоры о «столетии окончания Гражданской войны в России» и «необходимости примирения между белыми и красными» в нашей стране идет многолетняя фальсификация советского периода истории, поругание советских героев. А параллельно с этим продолжается оправдание и реабилитация тех, кто сражался на стороне белогвардейцев. Более того, в список реабилитируемых нередко попадают даже те, кто позже на стороне фашисткой Германии воевал против СССР.

А это, подчеркнем, небезопасный для сохранения гражданского мира и общественно-политической стабильности в России процесс.

Ибо, если говорить о настоящем примирении, то в первую очередь, нужно иметь в виду выстраивание конструктивного и продуктивного для будущего нашей страны диалога между двумя частями российского общества.

С одной стороны — это преобладающая часть населения России, кому дорог советский период истории (его достижения, в том числе победа СССР над фашистской Германией, его герои, и возникшая после 1917 года для всего мира историческая перспектива). С другой — это сторонники досоветского (в том числе, монархического) периода Российской истории.

Как показали результаты одного из самых масштабных социологических опросов (АКСИО-2), проведенного в России в 2011 году, 86% опрошенных высказались за то, чтобы «официально признать величие СССР и всемирное значение его достижений, величие идей, на которых он был построен, величие советского народа, спасшего мир от фашизма». (И лишь 7% отнеслось к советскому периоду отрицательно, а другие 7% опрошенных не ответили.)

Обратим также внимание и на то, что в некоторых российских регионах местные власти абсолютно неверно трактуют призыв руководства России о необходимости примирения и, например, (под слова о «примирении») осуществляют акции, направленные, в основном, на очернение нашего советского исторического периода, то есть настраивают против себя большинство местного населения, кому дороги память и достижения СССР.

Имеется в виду, например, следующее: создание и распространение лживых мифов об СССР и его деятелях, попытка реабилитации тех участников Белого движения, которые поддержали Гитлера и воевали во время Великой Отечественной войны на стороне фашистской Германии (а также установка памятников, в том числе и этим участникам Белого движения).

Если мы действительно хотим достигнуть общенародного примирения, то необходимо поминать жертв Гражданской войны с обеих сторон, а не проводить поминальные мероприятия по отношению только к представителям Белого движения, что, к примеру, уже несколько лет мы наблюдаем в Крыму и в Севастополе.

Пока не будут предприняты эти шаги, все разговоры о необходимости примирения «белых» и «красных», а также попытки устанавливать памятники в честь этого «примирения» будут являться только ширмой для навязывания российскому обществу процесса «десоветизации» и реабилитации участников «Белого движения», часть которых, подчеркнем еще раз, помогала фашистской Германии воевать против СССР.

Напомним также о том, что часть белогвардейцев, воевавшая на стороне Гитлера, рассматривала Великую Отечественную войну, как «продолжение Гражданской войны» и была готова во имя «взятия реванша» отдать нашу страну в порабощение фашистским захватчикам.

Если же говорить конкретно об установке памятника в честь примирения в городе-герое Севастополе, то здесь хочется отметить следующее.

Нашему городу навязываются сомнительные новые памятники в то время, как все еще не установлен Мемориальный комплекс «Героическим защитникам Севастополя в Великой Отечественной войне» на мысе Хрустальном — мемориальный комплекс, который должен увековечить героическую страницу в истории нашего города-героя. Отметим, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, уже давно ведут борьбу за реализацию этого проекта.

Советский народ защитил свою Родину и спас мир от фашизма. Свою бесценную лепту в это историческое деяние внес и город-герой Севастополь. И жители Севастополя хотят видеть в своем городе памятники, посвященные этому великому подвигу.

Более того, и это хочется отметить особо, идея создания «Мемориала героическим защитникам Севастополя в Великой Отечественной войне» не вызывает раскола и разногласий в нашем обществе. Победа в Великой Отечественной войне священна для каждого из нас и память об этом событии вносит в саму идею примирения («общественного, политического, гражданского согласия» между двумя частями современного российского общества) свой решающий вклад.

Такова аргументация значительной части населения Севастополя, выступившего против установки сомнительного памятника еще в 2017 году.

В итоге, директор Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя (на от момент) Александр Моложавенко признал тогда установку памятника Примирения несвоевременной. В своем письме ( от 17.08.2017 г. ) руководителю Севастопольского отделения Всероссийского общественного движения «Суть Времени» К.С. Сизикову, копия которого была также направлена в Приемную Президента Российской Федерации в г. Севастополе, А. Моложавенко сообщил следующее:

Тем не менее, несмотря на такую реакцию общественности и населения города Севастополя, 20 сентября 2019 года на ул. Катерной была проведена церемония открытия закладного камня на месте планируемого памятника, посвященного окончанию Гражданской войны (ранее памятник Примирения). Обращаем Ваше внимание на то, что закладка камня состоялась вопреки общественному мнению и заключениям экспертного сообщества города. К тому же, сами организаторы мероприятия неоднократно признавали тот факт, что отношение народа к инициативе установки памятника неоднозначно.

Обратим также внимание на то, что буквально накануне церемонии закладки камня в сентябре 2019 года ВЦИОМ оперативно провел соцопрос (800 респондентов с помощью телефонных интервью), целью которого было узнать «отношение населения к установке монумента, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны на юге России».

В данном случае настораживает несколько фактов.

Во-первых, представители власти Севастополя почему-то не взяли во внимание мнение общественных организаций и значительной части населения города, которое было высказано в 2017 году по данному вопросу. И даже не попытались продолжить по данной теме законный и уместный (в демократическом обществе) диалог между властью и обществом!

Во-вторых, согласно вышеупомянутому соцопросу ВЦИОМ, «74% опрошенных ничего не слышали о планах по установке монумента» и «20% что-то слышали о планах по установке памятника»! То есть, местные власти не провели необходимой работы для того, чтобы проинформировать своих земляков о предстоящей акции, разъяснить свою позицию, получить живую ответную реакцию населения!

В-третьих, во время телефонных интервью один из вопросов звучал так: «Как Вы относитесь к предложению об установке в Севастополе монумента, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны на Юге России?». 66% респондентов ответили: «Скорее положительно, поддерживаю эту идею». То есть, поддержали эту идею (при всех погрешностях подобных соцопросов) не более 530 человек. Но напомним, что численность населения города Севастополя (как субъекта РФ) составляет более 449 тысяч человек, из которых на 1 января 2020 года в качестве избирателей было зарегистрировано более 317 тысяч.

Власть не интересует мнение большинства населения города Севастополя по данному вопросу?

Мы уверены, что в годовщину 75-летия Великой Победы установка подобных мемориалов является кощунственной. Вместо этого было бы более уместным, наконец, выполнить обещанное — исполнить поручение Президента (Пр-1772, п.2 в).) «на реализацию в г. Севастополе проекта по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941 — 1942 годов».

В связи с вышеизложенным просим Вас:

1. Не допустить установку памятника, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны (ранее — «памятник Примирения»), в Севастополе без учета общественного мнения: без проведения широких общественных слушаний и масштабного опроса общественного мнения вплоть до референдума;

2. Не допустить под предлогом «примирения» увековечивание памяти предателей нашей Родины, коллаборационистов и пособников Гитлера;

3. Проинформировать общественность Севастополя о ходе и сроках завершения строительства Мемориального комплекса, посвященного героям-защитникам Севастополя в годы Великой Отечественной войны на мысе Хрустальном.

С уважением, Руководитель севастопольского отделения Всероссийского общественного движения «Суть времени» Сизиков К.С.