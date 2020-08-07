Сочи, Краснодарский край, 7 августа, 2020, 21:45 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА в третьем матче предсезонного турнира в Сочи — 6:2. «Армейцы» уступили, пропустив шесть шайб, однако все равно гарантировали себе участие в финальной встрече турнира.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Соперником «петербуржцев» в финале предсезонного турнира станет молодежная сборная России, которая в трех встречах не оставила и мокрого места от молодежной команды «Сочи» (6:0, 10:0, 4:2).

«Локомотив» сыграет с «Сочи» в матче за третье место. Встречи состоятся 8 августа.