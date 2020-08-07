Москва, 7 августа, 2020, 21:23 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» в пятый раз в своей истории стал обладателем Суперкубка России.

Болельщики Зенита

«Сине-бело-голубые» взяли верх над московским «Локомотивом», обыграв его со счетом 2:1 на стадионе «Арена ЦСКА» в Москве. Таким образом, петербургский клуб сделал национальный трэбл, выиграв чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

В составе «петербуржцев» счет встречи открыл Артем Дзюба на 14-й минуте встречи. Позднее, на 69-й минуте преимущество действующих чемпионов увеличил полузащитник Магомед Оздоев. Спустя три минуты отставание «Локомотива» сократил защитник Ведран Чорлука, однако его гол не помог «железнодорожникам» сломить соперника.

Отметим, что рекорд по победам в Суперкубке принадлежит московским «армейцам», на стадионе которых прошел сегодняшний матч. ЦСКА выиграл трофей семь раз.