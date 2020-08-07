Башкирия, 9 марта, 2010, 13:11 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе за неделю с 1 по 7 марта 2010 года органами внутренних дел округа зарегистрировано 10 295 преступлений. Об этом ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по ПФО.

Среди зарегистрированных преступлений 48 убийств, 3450 краж, 680 грабежей, 87 разбойных нападений, 74 преступления, совершенных несовершеннолетними и 1 преступление, совершенное с применением оружия.

Выявлено 957 преступлений экономической направленности (721 экономическое, 16 налоговых, 20 фактов коррупции), 392 факта незаконного оборота наркотиков, 29 фактов незаконного оборота оружия.

Из незаконного оборота изъято 1,8 кг героина.