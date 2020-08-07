Минск, 7 августа, 2020, 21:06 — ИА Регнум. «Исключительное право организации опросов общественного мнения и социологических исследований, аккредитации юридических лиц, претендующих на проведение опросов, относящихся к выборам президента Республики Беларусь и общественно-политической ситуации в стране, в целях обеспечения их надлежащего уровня объективности и достоверности предоставлено Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Белоруссии», — напомнила 7 августа Генеральная прокуратура Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зона свободы слова строгого режима

Поводом для специального заявления стала активность онлайн-платформ «Голос» и Zubr. in, в адрес которых граждане присылают фотографии бюллетеней после голосования на избирательных участках. Сейчас в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента.

Читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии

«Организаторы онлайн-платформ «Голос», Zubr. in не получали аккредитацию на сбор и интерпретацию указанной социологической информации, — сказано в сообщении. — Кроме того, проведение подобных онлайн-опросов может повлечь за собой неправомерное получение их организаторами и третьими лицами персональных данных граждан, что, в свою очередь, может стать фактором, способствующим их разглашению без согласия владельцев».

Генпрокуратура постсоветской республики напомнила, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях проведение исследований и опубликование результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в Белоруссии, республиканским референдумам, выборам президента и депутатов «без получения соответствующей аккредитации» влекут наложение штрафа.

Ранее на эту тему: Белорусская пропагандистская «социология» сломалась о МГИМО

«При установлении фактов проведения гражданами, наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, выборам президента Республики Беларусь, без получения соответствующей аккредитации имеются основания для привлечения их к административной ответственности по ст.9.28 КоАП», — пригрозили работники управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов белорусской Генпрокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии давно установили монополию на социологические исследования по общественно-политической проблематике. Российские и западные социологические центры не проявляют особой настойчивости в получении соответствующих разрешений.

Отметим, в ходе нынешней президентской кампании Центризбирком Белоруссии публиковал список социологических структур, аккредитованных комиссией по опросам общественного мнения при НАН Белоруссии. В него вошли только государственные и аффилированные с ним структуры: ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси»; Центр социологических и политических исследований Белорусского государственного университета; Отдел социологических исследований и информационно-аналитической работы коммунального издательского унитарного предприятия «Информационное агентство «Могилёвские ведомости»; Социологическая лаборатория УО «Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого»; Центр социологических исследований научно-исследовательской части УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»; Информационно-аналитическое управление Академии управления при президенте Республики Беларусь; Молодежная лаборатория социологических исследований при Совете РСОО «БКМО»; Центр социально-гуманитарных исследований УО «Белорусский государственный экономический университет»; Аналитический центр EcooM OOO «Медиафакт-Эко».